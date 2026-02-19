102 yaşındaki Hamide Nine’ye devlet eli: 12 Cumhurbaşkanı ve 25 başbakan gördü

Ziyarete Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Müdürü Şaban Ergene, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Seda Yılmazer ile 4 uzman doktor katıldı. Gerontolog, fizyoterapist ve diyetisyenin de yer aldığı ekip, Allahverdi'nin genel sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

"YERİNDE POLİKLİNİK HİZMETİ VERİYORUZ"

Sağlık Müdürü Şaban Ergene, Sarıkum köyünde yapılan ziyarette yaptığı açıklamada, "Tatvan ilçemize bağlı Sarıkum yerleşkesinde 1924 doğumlu, 102 yaşındaki koca çınarımızı ziyaret ettik. Evde bakım ekibimizle, gerontoloğumuzla, fizyoterapistimizle ve diyetisyenimizle birlikte yaşlı annemize yerinde poliklinik hizmeti veriyoruz. Bakanlığımızın hayata geçirdiği bu güzel uygulamayı sahada birebir görüyoruz. Annemizin yaşlılığa bağlı bazı hastalıkları var; ekiplerimizle koordineli şekilde gerekli müdahaleleri yaptık" dedi.

80 YAŞ ÜZERİ HASTALARA EVDE BAKIM

Hastaneye ulaşmakta zorlanan 80 yaş ve üzeri vatandaşlara evde sağlık hizmeti sunulduğunu vurgulayan Ergene, "Hastanelerimize gelemeyen 80 yaş üstü hastalarımıza bakanlığımız adına evlerinde hizmet sunuyoruz. Bu anlamlı uygulama için Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na ve tüm sağlık çalışanlarımıza hastalarımız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BİTLİS'TE 3 BİNE YAKIN HASTAYA HİZMET

Bitlis genelinde yaklaşık 3 bine yakın hastaya evde bakım hizmeti verildiğini belirten Ergene, kış şartlarının zaman zaman ulaşımı zorlaştırdığını ancak hiçbir hastayı mağdur etmemeye çalıştıklarını söyledi. Raporlu ilaçlar ve kronik hastalıklar için uzaktan erişimle de tedavi hizmeti sunduklarını kaydeden Ergene, Bitlis Devlet Hastanesi ve Tatvan Devlet Hastanesi'nde 75 yaş üzerindeki hastaların MHRS randevusu olmasa dahi geri çevrilmeden muayene edildiğini aktardı.

12 CUMHURBAŞKANI, 25 BAŞBAKAN GÖRDÜ

Sarıkum köyünde yaşayan Hamide Allahverdi, Mustafa Kemal Atatürk'ten günümüze kadar toplam 12 Cumhurbaşkanı ve 25 Başbakan gördü. Eşinin ikinci evliliği olan Allahverdi'nin, torunlarının çocuklarıyla birlikte yaklaşık 200'e yakın torunu bulunuyor. Evde bakımını üstlenen gelini Necla Allahverdi ise, kayınvalidesinin son 3 yıldır Alzheimer hastası olduğunu, öncesinde ise oldukça sağlıklı bir yaşam sürdüğünü belirterek, 20 yıldır birlikte yaşadıklarını ve tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.