103 örgüt üyesi adliyede, tur otobüsünde cephanelik çıktı

İstanbul
Anadolu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 3 operasyonda; 4 ayrı silahlı ve organize suç örgütünün 88 üyesi gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı verilen ancak farklı suçlardan cezaevinde bulunan 15 hükümlüyle birlikte İstanbul Emniyeti'nde ifadeleri alınan toplam 103 örgüt üyesi dün adliyeye sevk edildi. Son operasyonun; İstanbul'dan Antalya'ya turist götüren, dönüşte ise suç örgütlerine teslim edilmesi hedeflenen ruhsatsız silahları taşıdığı tespit edilen tur otobüsüne yapıldığı öğrenildi. Tuzla'da durdurulan otobüsün yedek yakıt deposunun arkasında hazırlanmış gizli bölmede silahlı suç örgütlerine teslim edilmesi hedeflenen 120 ruhsatsız silah, 120 şarjör ele geçirildi. Otobüse ve ele geçirilen mühimmata el konulurken gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.