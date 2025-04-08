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Giriş Tarihi: 9.4.2025

Polisin ölümüne neden olan sürücü 106 bin TL’ye serbest

Polisin ölümüne neden olan sürücü 106 bin TL’ye serbest
Bursa'da, 4 günlük bebeğine süt götürürken kaza geçiren polis memuru Bilal Keskin'in ölümüne neden olan sanık Nazif S. hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti, sanığa "taksirle ölüme neden olma" suçundan takdir indirimiyle verilen 2 yıl 11 ay hapis cezasını, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar kapsamında değerlendirip 106 bin lira adli para cezasına dönüştürerek tahliyesine karar verdi. Sanık, Keskin'in hızla geldiğini ve emniyet kemeri takmadığını savundu. Keskin'in eşi, eşinin frene bastığını ve hız yapmadığını belirtti. Savcı, sanığın 6 yıl hapisle cezalandırılmasını istemişti. Esma Keskin'in avukatı ise karara itiraz edeceklerini açıkladı.
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Polisin ölümüne neden olan sürücü 106 bin TL’ye serbest
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