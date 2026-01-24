Haberler Yaşam Haberleri 107 suç kaydı bulunuyordu: Bakın nerede yakalandı!
Giriş Tarihi: 24.01.2026 19:51

Bursa'da 3 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, 107 suçtan kaydı bulunan D.A. isimli kadının kaldığı eve operasyon düzenlendi. Şüpheli kadın bazanın altında bulunurken, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde farklı tarihlerde 3 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Polis, kapıları, kart veya sert plastik malzemeler kullanılarak açılan evlerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemeler sonucunda polis, hırsızlık olayını 107 suçtan kaydı bulunan D.A. isimli kadının gerçekleştirdiğini belirledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izin sonrası başlatılan teknik takip sonrası şüphelinin, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. İstanbul'a giden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 23 Ocak'ta Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle birlikte düzenledikleri operasyonda, D.A.'yı, kaldığı evdeki bazanın altında saklanırken yakaladı. Bursa'ya getirilen ve sorgulanan D.A., 'hırsızlık' suçlarından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

