107 suç kaydı bulunuyordu: Bakın nerede yakalandı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izin sonrası başlatılan teknik takip sonrası şüphelinin, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. İstanbul'a giden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 23 Ocak'ta Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle birlikte düzenledikleri operasyonda, D.A.'yı, kaldığı evdeki bazanın altında saklanırken yakaladı. Bursa'ya getirilen ve sorgulanan D.A., 'hırsızlık' suçlarından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.