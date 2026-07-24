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Giriş Tarihi: 24.07.2026 10:43

109 kilo zehirle suçüstü… Uyuşturucu satıcıları sevkiyatta yakalandı

İstanbul’da iki operasyonda 109 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi. Dört uyuşturucu satıcısı sevkiyat esnasında suçüstü yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
109 kilo zehirle suçüstü… Uyuşturucu satıcıları sevkiyatta yakalandı
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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ataşehir, Büyükçekmece ve Tuzla'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik iki ayrı operasyon düzenledi. Baskınlar iki araca ve bir ikamet adresine yönelik yapıldı. İki operasyonda dört uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 81 kilo 750 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi, 20 kilogram kimyasal uyuşturucu katkı maddesi, 27 kilo 550 gram Skunk maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımı amacıyla kullanılan bir hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen altı bin lira nakit para ve uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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109 kilo zehirle suçüstü… Uyuşturucu satıcıları sevkiyatta yakalandı
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