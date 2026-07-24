109 kilo zehirle suçüstü… Uyuşturucu satıcıları sevkiyatta yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ataşehir, Büyükçekmece ve Tuzla'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik iki ayrı operasyon düzenledi. Baskınlar iki araca ve bir ikamet adresine yönelik yapıldı. İki operasyonda dört uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 81 kilo 750 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi, 20 kilogram kimyasal uyuşturucu katkı maddesi, 27 kilo 550 gram Skunk maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımı amacıyla kullanılan bir hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen altı bin lira nakit para ve uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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