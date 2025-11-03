11 azılı suçlu Türkiye’ye iade edildi

Kırmızı bültenle aranan 9, ulusal seviyede aranan 2 şüpheli olmak üzere toplam 11 suçlu Gürcistan, Almanya, Arnavutluk ve Belçika'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yurda getirilen şüphelilerin, "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "kasten öldürmeye teşebbüs", "iş yerinde silahla yağmaya teşebbüs, silahla geceleyin iş yerinde yağma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri taşıma, silahla tehdit ve suç üstlenme", "çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan arandığı öğrenildi. Emeği geçenleri tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.