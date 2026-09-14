11 bin çocuğa çanta desteği

AK Parti
İstanbul İl Kadın Kolları, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde "Çantan Hazır" projesinin bu yıl 3.'sünü gerçekleştirdi. İstanbul'un 39 ilçesinde tespit edilen 11 bin öğrenciye, içerisinde tüm temel kırtasiye malzemelerinin yer aldığı okul çantaları teslim edildi. Teşkilat mensupları evleri tek tek ziyaret ederek hem çocukların heyecanına ortak oldu hem de ailelerin okul masraflarına destek sağladı. Kâğıthane Belediyesi de öğrencilerin eğitim hayatlarına daha güçlü bir başlangıç yapabilmeleri amacıyla çanta ve kırtasiye desteğinde bulunuyor. İlçede eğitim gören anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yaş ve sınıf seviyelerine uygun olarak hazırlanan eğitim setleri ulaştırılıyor.
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Mete Efendioğlu - Editör