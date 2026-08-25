11 ilde mali suç operasyonu: 68 şüpheli gözaltında

Kamu kaynaklarını hedef alan, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve kaçakçılık faaliyetleriyle ekonomik düzeni istismar ettiği değerlendirilen suç yapılanmalarına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile Antalya ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüklerinin çalışmaları kapsamında 11 ilde 77 şüpheli hakkında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda şu ana kadar 68 şüpheli gözaltına alınırken, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.



17,9 MİLYAR TL'LİK PARA TRANSFERİ MERCEK ALTINDA



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulduğu tespit edildi. Şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar TL'lik para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulurken, 126 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



80 HAZİNE TAŞINMAZI İNCELEMEDE



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ise Kemer ilçesindeki bazı Hazine taşınmazlarının, mevzuatta öngörülen şartlar oluşmadığı halde belirli kişilerin üzerine geçirildiği belirlendi. Kamunun zarara uğratılarak haksız ekonomik menfaat sağlandığı değerlendirilen soruşturma kapsamında Antalya'nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçeleri ile Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir olmak üzere 5 ilde 21 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Milli Emlak personeli, Tapu Müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile sivil kişilerden oluşan 27 şüpheli gözaltına alındı. İncelemeye alınan 80 Hazine taşınmazının güncel ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar TL seviyesinde olduğu değerlendirildi.



13,7 MİLYAR TL'LİK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada ise yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde çıkarıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında ayrıca yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alınarak devletin zarara uğratıldığı belirlendi. Şüpheli kişi ve şirketlerin hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL'yi aşan para hareketi tespit edildi. Gaziantep merkezli 5 ilde 34 şüpheli ve 11 şirkete yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konuldu. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



BAKAN GÜRLEK: HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYANLARA KARŞI KARARLILIKLA MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ.



Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kamu kaynaklarını istismar edenlere, suç gelirlerini finans sistemi içerisinde aklamaya çalışanlara, kamu görevini kişisel menfaat aracına dönüştürenlere ve organize biçimde haksız kazanç sağlayanlara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.



KAMU MALINI KİŞİSEL MENFAAT ALANINA ÇEVİRENLERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Kamu kaynaklarının korunması ve kamu gücünün şahsi menfaat aracı haline getirilmemesi konusundaki kararlılığı vurgulayan kararlığı vurgulayan Bakan Gürlek, Antalyada'ki operasyona ayrıca dikkat çekerek, "Devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, Hazine taşınmazları üzerinden haksız kazanç sağlayan veya buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir. Soruşturma, yapılanmanın tüm boyutlarının ve elde edilen ekonomik değerin nihai olarak kimlere ulaştığının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir" dedi.