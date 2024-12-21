11 katlı binada önce patlama sonra yangın çıktı

Akat Mahallesi Necati Cumalı Sokak'ta bulunan Bahar Sitesi'ndeki 11 katlı binanın 8'inci katında saat 21.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada apartman sakinleri, binadan kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, 2 kişi içeride mahsur kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan kişileri binadan kurtarırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldılar. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında ölü ve yaralı bulunmazken daire, kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.