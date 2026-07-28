11 kişinin testi pozitif

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında, şarkıcı İlyas Yalçıntaş, fenomen Asude Mercan, Akın Altan, Ayşenur Balcı, Buğra Balkaya, Büşra Tatar, Cenk Çöteli, Emre Avar, Hilal Zeynep Hedbe, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman'ın test sonuçları pozitif çıktı. Yalçıntaş'ın kan, idrar ve saç örneklerinde esrar etken maddesi THC tespit edildi. Evinde ele geçirilen hassas teraziyi "spor diyetinde" kullandığını savunan Yalçıntaş, kavanozlardaki maddenin ise annesinin gönderdiği kekik olduğunu öne sürmüştü. Tutuklu model Ayşenur Balcı'nın idrar ve saçında da uyuşturucu tespit edildiği öğrenildi. Öte yandan şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun uyuşturucu test sonucunun ise negatif çıktığı kaydedildi.

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