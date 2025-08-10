11 suçlu Türkiye’ye iade edildi

Kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 5 suçlu, Gürcistan, Karadağ, İsveç ve Japonya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Böylece bu kabine döneminde Türkiye'ye iadesi sağlanan suçlu sayısı 427 oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı.Yurtdışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunanların izi titizlikle sürüldü. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Cem Cevrim, Mehmet Enes Özer, Ekrem Yılmaz Bütün, Ümit Altuntaş, Sinan Koç ve Murat Gülgen ile ulusal seviyede aranan Mahfuz Banlı, Kadir Can Helvacı, Efe Güdek, Gökhan Şen ve Mahircan Yücel isimli suçlular yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.