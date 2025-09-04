11. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ SON DAKİKA: Bakan Tunç açıkladı! 11 Yargı Paketi ile af gelecek mi, ne zaman çıkacak?

11. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri gündemde sıcaklığını koruyor. Bakan Tunç'un açıklamalarının ardından "Af gelecek mi?" sorusu yeniden gündeme gelirken, 11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği araştırma konusu oldu. Peki, 11. Yargı Paketi ile af çıkacak mı, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, yeni yargı paketine ilişkin tüm son dakika bilgileri...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay'da gerçekleştirilen Adli Yıl Açılış Resepsiyonu sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, gündeme dair yaptığı değerlendirmelerde 11. Yargı Paketi'ne ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç, özellikle bilişim suçlarının artışına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Son dönemde bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık vakalarında ciddi bir artış var. Bu suçlarla mücadelede caydırıcılığın artırılması ve yargının elindeki araçların güçlendirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar var. Telefon dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar gibi suçlar toplumumuzda ve gençlerimiz üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Bu nedenle 11. Yargı Paketi taslağımızı hazırlayarak milletvekillerimizin değerlendirmesine sunduk. Meclis ekim ayında açıldığında, bilişim suçlarının önlenmesine yönelik düzenleme gündeme gelecek."
Yeni yargı paketinde, toplumsal huzuru tehdit eden bazı eylemler için cezai yaptırımların artırılması öngörülüyor. Özellikle düğün, nişan, asker uğurlaması ve kutlama günlerinde havaya ateş açılmasıyla ilgili düzenlemeler dikkat çekiyor.
Bu kapsamda, kurusıkı silahlarla ateş açılması da dahil olmak üzere, vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan davranışların bağımsız bir suç sayılması planlanıyor. Bakan Tunç, bu tür eylemler sonucunda yaralama veya ölüm gerçekleşmesi halinde zaten cezai yaptırım uygulandığını hatırlatarak, "Yeni düzenlemeyle, ölüm ya da yaralanma olmasa dahi bu fiiller müstakil suç olarak değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.
Ayrıca pakette, trafik güvenliğini riske atan ve yol kesme gibi kamu düzenini bozan davranışların da suç kapsamına alınacağı belirtiliyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, suça sürüklenen çocuklara ilişkin olası düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Evrensel hukukta 12 yaş altındaki çocukların cezalandırılmadığını hatırlatan Bakan Tunç, mevcut yasalarda 12-15 ve 15-18 yaş aralığındaki çocuklar için ceza indirimlerinin uygulandığını ifade etti.
Yeni düzenleme ihtimaline değinen Tunç, "Yaş büyüdükçe ceza indirim oranının azalmasına yönelik bir değişiklikten söz edebiliriz" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz sisteminde değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruları yanıtladı. Daha önce bu alanda çeşitli düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlatan Tunç, af beklentilerine de net bir yanıt verdi.
Bakan Tunç, "İnfazla ilgili af ya da benzeri bir düzenleme şu anda gündemimizde bulunmuyor" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketine ilişkin yaptığı açıklamada, düzenlemenin yakın zamanda Meclis'e sunulacağını belirtti. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi, 21 Temmuz itibarıyla tatile girdi. Meclis tatili 1 Ekim'de sona erecek. Bu nedenle yeni yargı paketinin ekim ayından itibaren TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Konuya dair son gelişmeler haberlerimizde yer almaya devam edecek.