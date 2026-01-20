Haberler Yaşam Haberleri 11 yaşındaki Hamza’nın feci sonu! Tüfekle oynarken kazara kendisini vurup hayatını kaybetti
11 yaşındaki Hamza’nın feci sonu! Tüfekle oynarken kazara kendisini vurup hayatını kaybetti

Ankara’da yaşayan ve tatil için ailesi ile birlikte yakınlarının yanına geldiği öğrenilen 11 yaşındaki Hamza Kılıç, iddiaya göre evde bulunan silahla oynarken kazara kendisini vurdu. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Evde bulunan iki çocuk ile aile üyelerinin ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü öğrenildi.

Kaan ATALAY
Acı olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Sağlık Kasabasında yaşandı. Ankara'da yaşayan Kılıç ailesi, sömestr tatili için yakınlarının yanına tatile geldi. Ancak tatil büyük bir faciaya dönüştü. Ailenin çocukları Hamza, iddiaya göre evde bulunan silahla oynamaya başladı. Silah bu esnada kazara ateşe aldı ve küçük Hamza başından vuruldu. Hamza'yı kanlar içerisinde bulan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler küçük Hamza'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Evde bulunan iki çocuk ile aile üyelerinin ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü öğrenildi. Olay çok yönlü olarak soruşturuluyor.

