Arkadaşının evinde başından vurulmuş halde bulunmuştu! 11 yaşındaki Kerem’in acılı ablasının sözleri yürek burktu: Diz çöktürüp…

ACILI ABLADAN İFADESİNİ DEĞİŞTİREN ANNEYE TEPKİ

Kardeşi için 8 yıldır hukuk mücadelesi veren abla Gül Karakaya, kardeşinin görmemesi gereken bir şeyi gördüğünü ve tüm somut delillerin planlı bir cinayeti işaret ettiğini ileri sürerek verilen cezaya tepki gösterdi. SABAH'a konuşan acılı abla, "Serpil B. yıllarca 'Ben hiçbir şey görmedim, duymadım, yapmadım. Benlik bir durum yok.' diyerek kendini savundu. Şimdi ise 'Yanlışlıkla vurdu' denilerek 4 yıl 6 ay ceza verildi. Büyük ihtimalle para cezasına çevrilecek. Madem hiçbir şey görmediğini söylüyordu, şimdi nasıl yanlışlıkla vurduğu kabul ediliyor? Bu nasıl bir çelişki?" dedi.