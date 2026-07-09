Arkadaşının evinde başından vurulmuş halde bulunmuştu! 11 yaşındaki Kerem’in acılı ablasının sözleri yürek burktu: Diz çöktürüp…

Yalova Termal'e bağlı Akköy'de yaşayan Kerem, 3 Haziran 2018'de sabahı gittiği okul arkadaşı Fatih B'nin evinde iddiaya göre; evin odunluk kısmında bulunan kırma av tüfeği ile oynarken başından vurularak hayatını kaybetti. Fatih B'nin yaşı itibarıyla cezai ehliyeti bulunmazken, annesi Serpil B. hakkında Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada; tutuksuz yargılanan Serpil B'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 6 ay hapsine karar verildi.
ACILI ABLADAN İFADESİNİ DEĞİŞTİREN ANNEYE TEPKİ
Kardeşi için 8 yıldır hukuk mücadelesi veren abla Gül Karakaya, kardeşinin görmemesi gereken bir şeyi gördüğünü ve tüm somut delillerin planlı bir cinayeti işaret ettiğini ileri sürerek verilen cezaya tepki gösterdi. SABAH'a konuşan acılı abla, "Serpil B. yıllarca 'Ben hiçbir şey görmedim, duymadım, yapmadım. Benlik bir durum yok.' diyerek kendini savundu. Şimdi ise 'Yanlışlıkla vurdu' denilerek 4 yıl 6 ay ceza verildi. Büyük ihtimalle para cezasına çevrilecek. Madem hiçbir şey görmediğini söylüyordu, şimdi nasıl yanlışlıkla vurduğu kabul ediliyor? Bu nasıl bir çelişki?" dedi.
"SÜRÜKLEYİP DİZ ÇÖKTÜRDÜLER, SONRA BAŞINA ATEŞ ETTİLER"
Abla Karakaya, "Fotoğraflarda her şey açıkça görülüyor. Kerem'i tutup sürükleyip diz çöktürmüşler ve kafasına ateş etmişler. Savcı dosyadaki 4 parmak izini, ayaklarındaki tekme izlerini, sopa izlerini, pantolonundaki terlikle basılmış izi gördü. Kerem'in vurulduğu söylenen tüfekten çıkan saçmalar kuş saçmasıydı. Ama otopsi raporunda kardeşimin yarasının bilye iriliğinde şevrotinle oluştuğu açıkça ortaya konuldu. Tüm bunları göz önünde bulunduran savcılık makamı müebbet hapis istedi. Ama mahkeme ödül gibi ceza verdi. İstenen müebbet, verilen ise 4 yıl 6 ay. Bir çocuğun canı bu kadar mı değersiz?" ifadelerini kullandı.