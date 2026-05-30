Haberler Yaşam Haberleri 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini yayınlamıştı! TikTok'taki rezil paylaşıma tutuklama
Giriş Tarihi: 30.05.2026 20:45 Son Güncelleme: 30.05.2026 20:49

İzmir'de 11 yaşındaki bir çocuğa ait müstehcen içeriklerin TikTok'ta paylaşılması üzerine başlatılan soruşturmada, çocuğun öz annesi G.A. "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dijital materyallerin incelemeye alındığı skandalda, babanın halihazırda cezaevinde olduğu belirlenirken, gözaltına alınan hala M.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medya üzerinden küçük bir çocuğa ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığı bilgisi üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Ekipler, mağdurun 11 yaşındaki A.A, şüphelilerin ise anne G.A. ile baba Y.A. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla anne gözaltına alınırken, babanın ceza infaz kurumunda olduğu belirlendi. Çocuk ise İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edildi.

HALASI DA GÖZALTINDA

Çocuğun pedagog eşliğinde alınan ifadesinin ardından halası M.V. de gözaltına alındı.

ANNE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne G.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli hala M.V. hakkında ise adli kontrol tedbiri kararı verildi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında dijital materyallere el konularak inceleme başlatıldı. Ekipler, olayla bağlantılı olabilecek başka şüphelilerin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmanın, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Çocuk Şube ekiplerince çok yönlü şekilde devam ettiği belirtildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
