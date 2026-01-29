Haberler Yaşam Haberleri 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari Esenyurt’ta yakalandı
11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari Esenyurt’ta yakalandı

Hırsızlık suçlarından Türkiye genelinde 3 aranması bulunan ve 2018 yılından bu yana firari olan Fatma Emirler, polisin çalışmasıyla Esenyurt’ta gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlü şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında uzun süredir aranan bir ismi tespit etti. Türkiye genelinde farklı illerde ve farklı yıllarda işlenen hırsızlık suçları nedeniyle hakkında 3 ayrı aranması bulunan, toplam 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Fatma Emirler'in izine Esenyurt'ta ulaşıldı.

27 Aralık 2018 tarihinden bu yana firari olduğu belirlenen Fatma Emirler, Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerin yapılabilmesi için Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

