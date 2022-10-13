Beyin kanamasından öldüğü sanılan Mehmet Tekin’in 30 lira için öldürüldüğü ortaya çıktı

Mersin polisi, 11 yıllık faili meçhul cinayeti titiz çalışma ile aydınlattı. Mersin'in Toroslar ilçesinde 6 Ocak 2011 günü Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi'nde meydana gelen olayda 32 yaşındaki Mehmet Tekin başına künt cisimle vurulması neticesi hayatını kaybetti.
Cinayet Büro Amirliğince faili meçhul cinayet dosyası tekrardan incelendi ve yapılan inceleme neticesi hurdacılık yapan Mehmet Tekin'in olay tarihinde il genelinde hurdacılık yaptığı, arkadaş çevresi olan çok sayıda şahısla kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi.
Yapılan HTS incelemeleri, saha çalışmaları ve alınan tanık ifadeleri neticesi elde edilen bilgilere göre olayın olduğu yer, şüpheli ve maktulün geliş gidiş güzergahları tespit edilerek güzergahta bulunan çok sayıda mahalle sakiniyle yapılan kapsamlı görüşmeler yapıldı.
Tekin'in o dönem hurda işinde patronu olan S.Y. ile arasındaki 30 lira alacak verecek konusu yüzünden tartışma yaşadığı öğrenildi. Sonrasında Tekin'in patronu S.Y. tarafından darp edildiği ve başına aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirerek olayın meydana geldiği tespit edildi.
Şüpheli S.Y'nin 2012 yılında Muş'a taşındığı ve halen orada ikamet ettiği anlaşılması üzerine Muş ili Dilimli köyünde yapılan operasyon sonucu şüpheli yakalanarak Mersin'e getirildi.