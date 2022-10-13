Beyin kanamasından öldüğü sanılan Mehmet Tekin’in 30 lira için öldürüldüğü ortaya çıktı

Cinayet Büro Amirliğince faili meçhul cinayet dosyası tekrardan incelendi ve yapılan inceleme neticesi hurdacılık yapan Mehmet Tekin'in olay tarihinde il genelinde hurdacılık yaptığı, arkadaş çevresi olan çok sayıda şahısla kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yapılan HTS incelemeleri, saha çalışmaları ve alınan tanık ifadeleri neticesi elde edilen bilgilere göre olayın olduğu yer, şüpheli ve maktulün geliş gidiş güzergahları tespit edilerek güzergahta bulunan çok sayıda mahalle sakiniyle yapılan kapsamlı görüşmeler yapıldı.