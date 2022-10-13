Video Yaşam Beyin kanamasından öldüğü sanılıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video
Beyin kanamasından öldüğü sanılıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video

Beyin kanamasından öldüğü sanılıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video

13.10.2022 | 11:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beyin kanamasından öldüğü sanılıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 00:52
Beyin kanamasından öldüğü sanılıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 13.10.2022 | 11:33
Pendik’te park halindeki hafif ticari araç alev alev böyle yandı | Video 00:33
Pendik'te park halindeki hafif ticari araç alev alev böyle yandı | Video 13.10.2022 | 11:22
Halde korku dolu anlar... Park halindeki tır hareket edip başka bir araca böyle çarptı | Video 03:48
Halde korku dolu anlar... Park halindeki tır hareket edip başka bir araca böyle çarptı | Video 13.10.2022 | 10:57
Lüks araç çetesinden büyük vurgun! Tek gecede 9 araçtan hırsızlık yaptılar | Video 04:35
Lüks araç çetesinden büyük vurgun! Tek gecede 9 araçtan hırsızlık yaptılar | Video 13.10.2022 | 10:20
Müge Anlı’da cinayet itirafı sonrası küçük Meryem’in annesinin sevgilisi Recep Aldemir tutuklandı | Video 07:20
Müge Anlı'da cinayet itirafı sonrası küçük Meryem'in annesinin sevgilisi Recep Aldemir tutuklandı | Video 13.10.2022 | 10:30
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Ekim 2022 Perşembe atv izle! | Video 09:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Ekim 2022 Perşembe atv izle! | Video 13.10.2022 | 10:26
Adana polisi kanser hastasının 142 bin 500 dolarını alanları yakaladı | Video 00:32
Adana polisi kanser hastasının 142 bin 500 dolarını alanları yakaladı | Video 13.10.2022 | 10:17
Esenyurt’ta bir garip olay: Gençleri kovaladı, girdiği apartmanın yangın tüplerini alıp etrafa sıktı | Video 07:16
Esenyurt'ta bir garip olay: Gençleri kovaladı, girdiği apartmanın yangın tüplerini alıp etrafa sıktı | Video 13.10.2022 | 09:56
Küçükçekmece’de taksici terörü kamerada! Tartıştığı kişiye bıçak çekip aracı üzerine sürdü | Video 01:43
Küçükçekmece’de taksici terörü kamerada! Tartıştığı kişiye bıçak çekip aracı üzerine sürdü | Video 13.10.2022 | 09:54
Antalya’da dehşet! Yaşlı kadını sokak ortasında vurarak öldürdü | Video 04:18
Antalya'da dehşet! Yaşlı kadını sokak ortasında vurarak öldürdü | Video 13.10.2022 | 09:16
Bisikletli küçük çocuk ölümden saniyelerle kurtuldu... O anlar kamerada | Video 02:06
Bisikletli küçük çocuk ölümden saniyelerle kurtuldu... O anlar kamerada | Video 13.10.2022 | 09:23
Beykoz’da sürücülerin yumruklu kavgası kamerada | Video 00:37
Beykoz'da sürücülerin yumruklu kavgası kamerada | Video 13.10.2022 | 09:24
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı | Video 00:38
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı | Video 13.10.2022 | 09:09
Bursa’da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı | Video 01:05
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı | Video 13.10.2022 | 08:41
Ataşehir’de kamyonet şoförü dükkana daldı! 1 ölü, 1 yaralı | Video 02:16
Ataşehir’de kamyonet şoförü dükkana daldı! 1 ölü, 1 yaralı | Video 13.10.2022 | 08:41
Iğdır’da meydan muharebesi gibi kavga! Sandalyeler havada uçuştu | Video 02:11
Iğdır’da meydan muharebesi gibi kavga! Sandalyeler havada uçuştu | Video 13.10.2022 | 01:29
Edirne’de su borusu patladı, asfaltta metrelerce göçük oluştu | Video 02:12
Edirne'de su borusu patladı, asfaltta metrelerce göçük oluştu | Video 13.10.2022 | 01:29
Bulunan geyiğin Mete olduğu anlaşıldı | Video 04:58
Bulunan geyiğin "Mete" olduğu anlaşıldı | Video 13.10.2022 | 00:42
Bingöl’de 3 milyon kök hint keneviri ile 425 kilo esrar ele geçirildi | Video 02:25
Bingöl'de 3 milyon kök hint keneviri ile 425 kilo esrar ele geçirildi | Video 13.10.2022 | 00:42
İETT şoförü tartıştığı yolcuya yumruklar savurdu | Video 01:06
İETT şoförü tartıştığı yolcuya yumruklar savurdu | Video 12.10.2022 | 21:35

Mersin'de 11 yıl önce beyin kanamasından öldüğü sanılan M.T. isimli şahsın, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Mersin polisinin yaptığı titiz çalışma sonucunda maktulün o dönem patronu olan S.Y. tarafından darp edildiği ve başına vurulan sert cisim sonucunda beyin kanaması geçirip, öldüğü belirlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Ocak 2011 tarihinde merkez Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesinde meydana gelen olayda M.T.(32) isimli maktulün şüpheli şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili dosyayı yeniden incelemeye aldı. Yapılan incelemede maktulün hurdacılık yaptığı tespit edilirken, o dönemdeki çok sayıda arkadaş çevresiyle görüşmeler yapıldı. HTS incelemeleri, saha çalışmaları ve alınan tanık ifadeleri neticesinde maktulün o dönem hurda işinde patronu olan S.Y. ile arasındaki 30 TL alacak verecek konusu yüzünden tartışma çıktığı, M.T.'yi darp ettiği ve başına künt denilen cisimle vurması sonucu beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Muş'un Dilimli Köyü'nde yaptığı operasyonla şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA