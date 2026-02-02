11 yıllık dosyada firar alarmı

Romanya'da 20 yılı aşkın geçmişe sahip bir aydınlatma tasarım şirketinin sahibi olan Abdullah Ataş, 2 Ağustos 2015 tarihinde bir bardan çıkarak alkollü bir şekilde direksiyon başına geçti. Ataş yol kontrolü yapan 3 polis tarafından durdurulmak istendi. Ataş önce yavaşladı daha sonra polis memurunu kaputun üstünde 300 metre sürükledi. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memuru Gheorghe Ionescu ise 19 gün sonra hayatını kaybetti. 1,65 promil alkollü çıkan ve polis memurunun ölümüne neden olan Ataş, 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ataş cezaevindeki iyi halleri nedeniyle 24 kez ev izni hakkı kazandı. Ataş, kendisine verilen üç günlük iznin dolmasına rağmen cezaevine geri dönmedi. İnterpol Ataş hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarttı.