112 Çağrı Merkezi’ndeki görevliler deprem anında görevlerine devam etti

Depremde Osmaniye'de 339 yapı yıkıldı. Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki o anlar ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler de sağlık personellerinin panik yaşamalarına rağmen görevlerine devam ettiği görüntülere yansıdı. Özellikle deprem anında 2 personelin çağrılarını sonlandırmayarak görüşmeyi sürdürmeye çalışması dikkat çekti. Bazı görevlilerin de depremden korunmak için masanın altına saklanmalarına rağmen telefonlara cevap vermeleri de gözden kaçmadı.