Haberler Yaşam Haberleri 112 Çağrı Merkezi'ndeki görevliler deprem anında görevlerine devam etti
Giriş Tarihi: 19.2.2023 18:02 Son Güncelleme: 19.2.2023 18:14

112 Çağrı Merkezi'ndeki görevliler deprem anında görevlerine devam etti

Asrın felaketinden etkilenen 10 şehirden biri olan Osmaniye'de görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi'nde personellerin deprem anında yaşadıkları paniğe rağmen görevlerine devam etme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
112 Çağrı Merkezi’ndeki görevliler deprem anında görevlerine devam etti

Depremde Osmaniye'de 339 yapı yıkıldı. Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki o anlar ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler de sağlık personellerinin panik yaşamalarına rağmen görevlerine devam ettiği görüntülere yansıdı. Özellikle deprem anında 2 personelin çağrılarını sonlandırmayarak görüşmeyi sürdürmeye çalışması dikkat çekti. Bazı görevlilerin de depremden korunmak için masanın altına saklanmalarına rağmen telefonlara cevap vermeleri de gözden kaçmadı.

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112 Çağrı Merkezi'ndeki görevliler deprem anında görevlerine devam etti
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