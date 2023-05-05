112 zehir taciri gözaltında

Afyonkarahısar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında 112 şüpheli gözaltına alındı. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı "Yaklaşık 5 aydır süren çalışmalarda polis bölgesinde 108, jandarma bölgesinde 22 olmak üzere 130 şüphelinin uyuşturucu ticareti suçundan yakalanması ve uyuşturucu başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilmesi için 130 adrese arama kararı alındı. Bu kapsamda sabah saatlerinde kent genelinde 196 ekip, 30 özel harekat, 22 jandarma komando olmak üzere toplamda 814 personel, 1 helikopter, 2 hava aracı ve 14 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı. 112 şüpheli yakalandı" dedi.