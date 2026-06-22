Haberler Yaşam Haberleri 114 milyon liralık yasa dışı bahis ağı çökertildi: 16 ilde 42 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 22.06.2026 12:31

114 milyon liralık yasa dışı bahis ağı çökertildi: 16 ilde 42 şüpheli yakalandı

Jandarma ekipleri tarafından Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 16 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
114 milyon liralık yasa dışı bahis ağı çökertildi: 16 ilde 42 şüpheli yakalandı
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Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin hesaplarında toplam 114 milyon lira para hareketliliği bulunduğu tespit edildi. Mali incelemeler ve teknik takip sonucunda şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlendi.

YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİNE ARACILIK ETTİLER

Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin transferine aracılık ettikleri tespit edildi.

38 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 38'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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#KAHRAMANMARAŞ #JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

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114 milyon liralık yasa dışı bahis ağı çökertildi: 16 ilde 42 şüpheli yakalandı
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