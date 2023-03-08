115 Kimin Numarası? 115 Nolu Telefon Hangi Durumlarda Aranır ve Nerenin Telefonu?

Sağlıktan doğal afete, ekonomiden adliyeye kadar pek çok alanda vatandaşların isteklerini yerine getirebilmek için oluşturulmuş telefon numaraları vardır. Öne çıkan telefonlardan biri olan 115 pek çok vatandaş tarafından aranan ve hizmet alınan bir telefon numarasıdır. Peki, 115 nolu telefon neden aranır? İşte, 115 nolu telefon ile ilgili tüm detaylar…

115 Nerenin Numarası?

115 nolu telefon numarası Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) ait bir hattır. Bağımlılıkla alakalı tüm konularda danışmanlık hizmeti veren 115 nolu telefon hattı pek çok insana yardımcı olmaktadır.

Alo 115 Neden Aranır?

YEDAM'a ait 115 nolu çağrı merkezi tütün, alkol, madde, teknoloji, kumar bağımlılarına ve bu kişilerin yakınlarına psikolojik ve sosyal destek ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 12 yaş ve üzeri kişilere verilen bu hizmet tedaviye yöneliktir.

115 Nolu Telefon Ne Zaman Aranır?

Alo 115 nolu çağrı merkezi 7 gün 24 saat boyunca açık olup haftanın her günü aranabilmektedir. Ayrıca 115 nolu YEDAM çağrı merkezi ücretsiz olarak aranabilmektedir. Ücret ödemeden rahatlıkla arayabileceğiniz Alo 115, her türlü bağımlılık problemlerinin üstesinden gelebilmek, destek ve bilgi almak için arayabilirsiniz.