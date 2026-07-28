Haberler Yaşam Haberleri 11.5 ton zehir imal edeceklerdi… Ham maddelerle yakalandılar
Giriş Tarihi: 28.07.2026 12:08

11.5 ton zehir imal edeceklerdi… Ham maddelerle yakalandılar

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; toplam 11.5 ton uyuşturucu madde imal edilebilecek 115 kilo 500 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirdi. Üç kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
11.5 ton zehir imal edeceklerdi… Ham maddelerle yakalandılar
  • ABONE OL

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Zeytinburnu İlçesi'nde uyuşturucu imalathanesine dönüştürülmüş bir adrese ve bir araca operasyon düzenledi. Üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda toplam 11.5 ton uyuşturucu madde imal edilebilecek 115 kilo 500 gram uyuşturucu ham maddesi (AM-2201) ele geçirildi.

Yapılan detaylı aramalarda 113 kilo 300 gram uyuşturucu katkı maddesi, bir terazi, beş karıştırma makinesi ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme de bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
11.5 ton zehir imal edeceklerdi… Ham maddelerle yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA