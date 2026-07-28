11.5 ton zehir imal edeceklerdi… Ham maddelerle yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Zeytinburnu İlçesi'nde uyuşturucu imalathanesine dönüştürülmüş bir adrese ve bir araca operasyon düzenledi. Üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda toplam 11.5 ton uyuşturucu madde imal edilebilecek 115 kilo 500 gram uyuşturucu ham maddesi (AM-2201) ele geçirildi.

Yapılan detaylı aramalarda 113 kilo 300 gram uyuşturucu katkı maddesi, bir terazi, beş karıştırma makinesi ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme de bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.