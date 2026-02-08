12 bin yıllık tarih dünya sahnesinde

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Berlin Devlet Müzeleri'ne bağlı Vorderasiatisches Museum işbirliğiyle hazırlanan "Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam" sergisi Museuminsel Berlin'deki James-Simon Galerie'de açılıyor. Sergide, Şanlıurfa Müzesi'nden getirilen 89 eser ve 4 replikayla insanlık tarihinin önemli dönemleri anlatılacak. 10 Şubat'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek sergide, Göbeklitepe ve Taş Tepeler'in 12 bin yıllık mirası, Avrupa'nın kültür başkentlerinden Berlin'de dünyayla buluşacak.Avcı-toplayıcı yaşamdan yerleşik hayata ve besin üretimine geçiş sürecini ele alacak sergide, mimari, sanat, heykeltıraşlık, inanç sistemleri ve toplumsal örgütlenmenin doğuşu, Göbeklitepe ve çevresindeki tapınaklar, taş sütunlar, kabartmalar ve figüratif heykeller üzerinden anlatılacak. Ziyaretçiler, erken dönem toplumsal ritüelleri, ilk dini inanışları ve toplulukların örgütlenme biçimlerini yakından görme imkânı bulacak. Ayrıca, tarımsal üretimin başlamasıyla ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik dönüşüm de bütüncül çerçevede sunulacak.Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Isabel Munoz'un Taş Tepeler'de çektiği fotoğraflar da sergideki yerini alacak. Yalnızca arkeolojik alanları değil, Neolitik toplulukların yaşam izlerini, insan figürleri, dokular ve ışık aracılığıyla sanatsal bir dille yorumlayan Munoz'un bu fotoğrafları, ziyaretçilere Taş Tepeler'in tarihsel derinliğini sunacak. Daha önce Roma Kolezyumu'nda büyük ilgi gören Göbeklitepe ve Taş Tepeler anlatısı, Berlin ile Avrupa'daki görünürlüğünü daha da artıracak. Sergi, 19 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.