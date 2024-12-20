"12 Eylül askeri darbesi, ailemin üzerinden bir buldozer gibi geçti"

12 Eylül askeri darbesinin ailesinin üzerinden bir buldozer gibi geçtiğini anlatan Yenişehirlioğlu, "Rahmetli ağabeyim, Ülkü Ocakları başkanlığı yapan Cihan Yenişehirlioğlu, tutuklanmış ve idam cezasıyla cezaevine atılmıştı. Ben, ailenin en küçüğüyüm. Cihan ağabeyimin acısına daha fazla dayanamadığı için babam da vefat etmişti. Bir bayram sabahı annemle beraber Eskişehir'e Birinci Taktik Havva Üssündeki cezaevinde abimi ziyaret etmemiz gerekti. Haber gelmişti çünkü; tatlı ikram edilecekti tutuklulara; 'Herkes tatlı getirebilir' dendi. Annem, 'Abin cevizli sever' diye sabaha kadar baklava açmıştı." diye konuştu. Eskişehir'e gittiklerini ve içeri alınmak için beklerken bir komutanın "İçeri tatlı sokmak yasak" demesi üzerine annesinin ve yanındaki tutuklu yakınlarının yaşadığı üzüntüyü anlatan Yenişehirlioğlu, getirdikleri baklavayı oradaki askerlere dağıttığını anlattı.

O GÜN KENDİME SÖZ VERDİM

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, "O gün kendime bir söz verdim; yara açan değil, yara saran olacağım. Avukatlığımı, aktörlüğümü, yazarlığımı ve şu an milletvekilliği görevimi hep bu perspektiften kurguladım." diye konuştu. Yenişehirlioğlu, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88'inci yılında rahmet ve dualarla andı. AK Parti Hükümetlerinin 23'üncü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ise 7'nci bütçesinin görüşmelerinin sonuna geldiklerini kaydeden Yenişehirlioğlu, bir sanatçı olarak kültürün, kültürü muhafaza etmenin ve buna yönelik çalışmaları hayata geçirmenin öneminden bahsetmek istediğini söyledi. İnsana dokunan, insana hizmet ulaştıran, insandan teveccüh görmeyi hedefleyen, başarısı bu nispette belirlenen siyaset kurumunun bu nedenle önemli ve kıymetli olduğunu vurgulayan Yenişehirlioğlu, "İnsana verdiği değerle, samimiyet ve muhabbetiyle yüreklerde meşru zemin bulma imkanına sahip olan; bu doğrultuda politika ve hizmet üreten bizler, görevimizin ciddiyetini layıkıyla idrak ediyoruz. İstişare ve uzlaşı kültürünün çatısı, demokrasi anlayışının mekansal iz düşümü olan Gazi Meclisimizde yürütülen çalışmaların itibarı korumalı, aziz milletimizin derdine deva olma gayretiyle, olanı daha da iyileştirme hedefiyle hareket etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

MİLLETİN DEĞERLERİNİ KORUMA VİZYONU

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, "Bugün görüşmelerinde sona geldiğimiz bütçemiz, her alanda insanı önceleyen AK Parti Hükümetleriyle sağlanan istikrarın; üretim, istihdam ve yatırımı temel alan yürüyüşün devamı niteliğindedir. İşte bu sebeple, Allah'ın izniyle bugün kabul edilecek olan bütçemiz, bizzat bu milletin değerlerini koruma vizyonunun bütçesidir. İnsanı ihya ederek toplumu, toplumu ihya ederek milleti, milleti ihya ederek devletimizi kalkındırmayı hedef bildik. Geçmişten bugüne elde ettiğimiz kazanımlar tam da bu plan ve programın birer yansımasıdır." yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sessiz devrimler gerçekleştirdiklerini; kültür bakiyesini korumak, gelecek nesillere aktarmak adına önemli atılımlara imza attıklarını anlatan Yenişehirlioğlu şöyle devam etti: "Bugün, kendi tarihine düşman bir nesil yetiştirmek isteyenlere karşı, kadim tarihimiz; tüm paydaşlarıyla, bir gurur vesilesi olarak anılmaktadır. Bugün, İslam'ın nuruyla aydınlanmış bu topraklara ekilen umut tohumlarının yeşerdiğine şahitlik ediyoruz. Ve inanıyoruz ki; filizlenen bu tohumlar, kökü maziye dalları atiye uzanan koca birer çınar olacak, ve gölgesinde bütün insanlık huzur bulacaktır. Türkiye, işte bu bağlılık sayesinde; 'daha adil bir dünya mümkün' diyerek mücadele etmektedir, mazlumlara umut olmaktadır, İsrail zalimliğinin planlarını bozmaktadır, Suriye'de, tarihin doğru tarafında yer almaktadır, Haktan ve hakikatten yana durmaktadır." Yenişehirlioğlu, "İsrail terörü bölgeyi bir ateş çemberine çevirmeye çalışırken, Gazze Kasabı Netanyahu soykırım motivasyonuyla kanlı eylemlerine devam ederken, siyonizmle emperyalizm ittifakı peş peşe savaş suçları işlerken bu kanlı senaryoya en yüksek ses, Türkiye'den çıkmıştır." ifadelerini kullandı.