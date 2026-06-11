Haberler Yaşam Haberleri 12 ilde FETÖ’ye darbe! Yaklaşık 3 milyon 324 bin 786 TL değerinde mal varlığı ele geçirildi
Giriş Tarihi: 11.06.2026 11:46

12 ilde FETÖ’ye darbe! Yaklaşık 3 milyon 324 bin 786 TL değerinde mal varlığı ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince FETÖ’ye yönelik İzmir merkezli 12 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda Operasyonlar kapsamında 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 3 milyon 324 bin 786 TL değerinde mal varlığı ele geçirildi.

SENA UYANER SENA UYANER
12 ilde FETÖ’ye darbe! Yaklaşık 3 milyon 324 bin 786 TL değerinde mal varlığı ele geçirildi
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İzmir, Adana, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Denizli, Düzce, Isparta, Kütahya, Manisa, Niğde ve Uşak'ta FETÖ'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda Operasyonlar kapsamında 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 3 milyon 324 bin 786 TL değerinde mal varlığı ele geçirildi.

"GÜNCEL YAPILANMANIN İÇERİSİNDE OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ"

Şüphelilerin, örgütün ''güncel eğitim yapılanması ile kadın ve erkek yapılanmaları'' içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri, örgüte finansal destek sağladıkları, yurt dışına gezi adı altında farklı tarihlerde örgütsel olarak eğitim kamp faaliyetlerine katıldıkları, örgüt evlerinin kira, iaşe ve temel ihtiyaçlarını karşıladıkları tespit edildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 3 milyon 324 bin 786 TL değerinde döviz, değerli maden ve Türk lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.

#İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

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12 ilde FETÖ’ye darbe! Yaklaşık 3 milyon 324 bin 786 TL değerinde mal varlığı ele geçirildi
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