12 ilde organize suç örgütlerine darbe: 127 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Kocaeli, Ankara, Balıkesir, Tekirdağ, Aydın, Mersin, Bolu, Diyarbakır, Sinop, Van, Manisa ve Kırşehir olmak üzere toplam 12 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 127 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 74'ü tutuklanırken, 37'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN FAALİYETLERİ TEK TEK BELİRLENDİ

Yürütülen soruşturmalar kapsamında, Kocaeli'nde sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları, Ankara ve Balıkesir'de organize şekilde uyuşturucu ticareti yaptıkları, Tekirdağ'da internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri, Aydın ve Mersin'de baskı, darp ve tehdit yoluyla işletmelerden haksız maddi menfaat sağlamaya çalıştıkları, Bolu, Diyarbakır, Sinop, Van, Manisa ve Kırşehir'de ise tefecilik yaptıkları tespit edildi.

9 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ

MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında 9 milyar 72 milyon lira tutarında hesap hareketliliği bulunduğu belirlendi. Operasyonlar kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 390 milyon lira değerindeki 3 taşınmaz ile 36 banka hesabına tedbir kararı uygulandı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, çeşitli miktarlarda nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi.