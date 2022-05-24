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Giriş Tarihi: 24.5.2022 14:08 Son Güncelleme: 24.5.2022 23:09

12 ilde yasa dışı bahis çetesi operasyonu: 24 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
12 ilde yasa dışı bahis çetesi operasyonu: 24 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde polis ekipleri tarafından 12 ilde eş zamanlı olarak yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Savcılık tarafından 30 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkartıldı. Eş zamanlı baskınlarda 24 şüpheli gözaltına alındı, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Çete üyelerinin yasa dışı bahis sitesi “tipobet365” üzerinden 12 milyon 636 bin 476 lira suç geliri elde ettikleri ortaya çıktı. Yakalanan 24 şüpheli işlemlerinin ardından suçun kanunda gerektirdiği cezanın üst sınırı nedeniyle adli kontrol talebiyle adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve en yakın karakola başvurma yükümlülüğü olarak adli kontrol kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynatan 30 kişilik çete üyesi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yasa dışı çetesi üyesi 24 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

7258 sayılı "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun" kapsamında para transferine aracılık eden hesaplar üzerinden yapılan incelemede çete üyelerinin "tipobet365" isimli yasa dışı bahis sitesi üzerinden 12 milyon 636 bin 476 lira suç geliri elde ettikleri ortaya çıktı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VE KARAKOLA BAŞVURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yakalanan 24 şüpheli işlemlerinin ardından suçun kanunda gerektirdiği cezanın üst sınırı nedeniyle adli kontrol talebiyle adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve en yakın karakola başvurma yükümlülüğü olarak adli kontrol kararı verildi.

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12 ilde yasa dışı bahis çetesi operasyonu: 24 gözaltı
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