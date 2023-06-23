12 parmak bağırsağı olmayan 2 bebek sağlığına kavuştu

Erzincan'da yaşayan Ahmet ve Esra çiftinin dördüncü bebekleri geçen hafta 12 parmak bağırsağı olmadan dünyaya geldi. 10 bin doğumda bir görülen ve 'Duedonal Atrezi' adı verilen bu durumla ilgili Abdurrahim bebek, Elazığ'da özel bir hastaneye sevk edilerek Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz ve ekibi tarafından doğumunun ikinci gününde ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatla bebek için mideden sonra çıkış yolu oluşturuldu. Sağlık durumu iyi olan bebek, 2 hafta boyunca gözetim altında tutulduktan sonra taburcu olacak.

Ayrıca Elazığ'da yaşayan Mustafa ve Esra çiftinin ikinci bebekleri Zeynep Yaren de 2 ay önce aynı hastalıkla dünyaya geldi. Zeynep Yaren bebek, yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz, bölgeden bu tür hastaların çok geldiğini belirterek konuşmasında şunları söyledi: "Hastalık çocuğun 12 parmak bağırsak yokluğu. Biz buna Latince Duedonal Atrezi diyoruz. Bu hastalık 10 bin doğumda bir görülüyor. Ama biz iki ay arayla iki tane hastamızı ameliyat ettik. Birisi Elazığ'dan, diğeri Erzincan'dan geldi. Elazığ'dan gelen hastamız 34 haftalık doğmuştu. Erken doğum olduğu için onun bir de prematüre sorunu vardı. O hastamızı birinci gün ameliyat ettik. Bebeğimize mideden sonra bağırsakla başka bir çıkış yolu oluşturduk. Prematüre olduğu için hastanede uzun bir süre tuttuk. Yaklaşık 1,5 ay yattı, taburcu oldu. Şu anda da yanında olduğumuz bebeğimiz de sekiz günlük. Bu bebeği biz doğduktan bir gün sonra ameliyat ettik. Erzincan'dan 112 tarafından bize bildirildi. Bu bebeklere anne karnında tanı konuyor. 12 parmak bağırsak yokluğu ameliyat edilmezse yaşamla bağdaşmayan bir sonuç doğuyor. Allaha şükür iki ay arayla iki tane hastamızı ameliyat ettik. Erzincan'dan gelen bebeğimizi sekizinci gününde beslemeye başladık. Dışkısını da yapıyor. Yaklaşık 15 gün sonra taburcu olmasını planlıyoruz. Bu hastalarımızı ameliyat ettikten sonra ailelerin kucağına vermek, onların büyüdüklerini görmek bizim için mutluluk, çok mutluluk verici bir olay. Normal insan gibi yaşayacak bu bebekler. Allah'ın izniyle bu bebeğimizi de ailesine verip sağlıklı bir şekilde taburcu edeceğiz."

"ANNE KARNINDA TESPİT EDİLDİ"

Baba Ahmet Aşkın, Erzincan'dan geldiklerini dile getirerek, "4,5 aylıkken bağırsak tıkanıklığı sıkıntısı anne karnında tespit oldu. Sezeryanın iki hafta öncesinde dünyaya geldi. Fikret hocamızla irtibat kuruldu. Teşekkür ederiz, kabul etti bizi. Hastaneye geldik, doğumdan bir gün sonra ameliyatı gerçekleştirildi. Şu an durumu iyi, operasyon geçireli bir haftayı geçti. Şu an ek gıda ve süt almaya başladı. Biz de mutluyuz, İnşallah daha güzel günleri göreceğiz. Hocamıza, ekibine, burada ilgilenen arkadaşlara, hepsine teşekkür ediyoruz. Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık" diye konuştu.

ERKEN DOĞUM YAPTI

Anne Esra Aşkın da" Erzincan'dan geliyoruz, bu benim dördüncü bebeğim. Hamileliğimin 4,5 ayında bebekteki bağırsak tıkanıklığı anlaşıldı. Erken doğum oldu, buraya sevk ettiler. Allah razı olsun Fikret Beyden. Şu an bebeğim sekiz günlük, Allaha şükür ameliyatı başarılı geçti" dedi.

"UMUTSUZ OLMADIK"

Elazığlı ailenin babası Mustafa Bayram ise, "Bizim ikinci çocuğumuz. Başka bir hastanede doğum gerçekleşti. Bağırsakla mide arasında sıkıntı vardı. Hocamızı tavsiye ettiler. İyi olduğunu önceden de biliyorduk, geldik buraya. Umutsuzluğa hiç sokmadılar bizi. Hocamız bize çok olumlu konuştu ve ameliyatını gerçekleştirdi. Ameliyat çok başarılıydı. Yaklaşık iki ay hastanede kaldık. Hocamız da dâhil diğer hocalar ve çalışanlar çok iyi davrandılar bize. Çok mutluyuz. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Şu anda çocuğumuzun beslenmesi çok iyi" ifadelerini kullandı.