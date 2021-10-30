12 yaşında başladığı mesleğini 67 yıldır sürdürüyor!

Bir gün kardeşlerimle bayram öncesi Banaz ilçesinden Uşak'a ayakkabı almak için geldik. Uşak'ta yaşayan dayımlarda birkaç günde olsa kalacaktık. Dayım durumumuzu biliyordu. Dayım anneme 'Biz bu çocuğu zanaata verelim kendisini kurtarsın' dedi. Çalışmam için beni bir ayakkabı imalat ve tamircisinin yanına çırak olarak verdiler. Mesleğe ilk girdiğimde 12 yaşındaydım. O zamanlar çok esnaf var zanaat çok değerliydi" dedi.