12 yaşında başladığı mesleğini 67 yıldır sürdürüyor!

Uşak'ta 12 yaşında başladığı ayakkabı imalat ve tamirciliği mesleğini 67 yıldır sürdürüyor. Yıllardır dükkânını sabah namazında açtığını söyleyen ayakkabı imalat ve tamircisi Hasan Alcıl, emekli olmasına rağmen mesleğini ilk günkü heyecan ile yapıyor.
Küçük yaşta babasını kaybetmesi sonucu yoksulluk çeken ve dayısı vesilesi ile 12 yaşında ayakkabı imalat ve tamircisinin yanında çırak olarak başladığını söyleyen Alcıl, "Ben babamı genç yaşta veremden kaybettim. Biz 3 kardeştik yetim kaldık. Köyümüzdekilerin fitre ve zekâtıyla hayatımızı sürdürüyorduk. O zamanlar yoksulluk çok keskindi.
Bir gün kardeşlerimle bayram öncesi Banaz ilçesinden Uşak'a ayakkabı almak için geldik. Uşak'ta yaşayan dayımlarda birkaç günde olsa kalacaktık. Dayım durumumuzu biliyordu. Dayım anneme 'Biz bu çocuğu zanaata verelim kendisini kurtarsın' dedi. Çalışmam için beni bir ayakkabı imalat ve tamircisinin yanına çırak olarak verdiler. Mesleğe ilk girdiğimde 12 yaşındaydım. O zamanlar çok esnaf var zanaat çok değerliydi" dedi.
"DÜKKANI KAPATSAK BU MESLEĞİ YAPAN YOK"
Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan ayakkabı imalat ve tamirciliğinin önceden geçim kaynağını oluşturduğunu söyleyen yarım asırlık usta Alcıl, "Yıllarca ustamla çalıştım. Ustam bana bir gün, 'Oğlum sen bu işi öğrendin başın pınar, ayağın göl olsun. Sen kendi işinde çalışabilirsin. İstersen arkadaşlarınla çalış istersen benimle devam edebilirsin' dedi.
Ben ustamın yanından ayrıldım, başka bir yerde kalfalık yaptım. Yıllarca kalfalık yaptıktan sonra 70'li yıllarda kendi dükkanımı açtım. Kendi işimi yaparken, farklı şehirlere özel sipariş ayakkabılar, folklor ekipleri için çarıklar, ciritçiler için özel çizmeler diktim.
Biz bu mesleğin son kuşağıyız. Çevrede ufak tefek çalışanlar var onlarda fabrikalara gittiler.
Allah korusun hasta olup dükkanımız kapalı olsa, bu mesleği yapan neredeyse hiç yok. Orada burada mahalle arasında elin parmaklarını geçmeyecek kadar azaldık.
'GENÇLER MESLEKLERİNE SEBAT ETSİN'
Mesleklerde artık çırak bulunmuyor. Biz desen zaten ileriye dönük bir yanımız kalmadı. Birkaç genç var bu zanaatları yapan ama onlarda çırak bulamıyor.
Genç nesil kendilerine bir meslek seçsin. Mesleklerine sebat etsinler. Ben çekicimin sapından bir tuttum bırakmadım. Bu yaşıma geldim emekli oldum, hala bırakmıyorum. Onlarda mesleklerine sabır ve sebat etmelerini tavsiye ederim" dedi.