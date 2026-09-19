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Giriş Tarihi: 19.09.2026

12 yaşında Kaçkar'ın zirvesinde

12 yaşında Kaçkar’ın zirvesinde
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Trabzon'da yaşayan 12 yaşındaki Şamil Başkaya, akranları zamanını bilgisayar ve sosyal medya karşısında geçirirken, doğanın kalbinde yazdığı başarı hikâyesiyle dikkat çekiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı olan babası Prof. Dr. Şağdan Başkaya'nın çalışmalarından ilham alan Şamil, deniz seviyesinden 3 bin 932 metre yükseklikteki Kaçkar Dağı'nın zirvesine tam 3'üncü kez tırmandı. İlk tırmanışını henüz 8 yaşındayken gerçekleştiren genç dağcı; fırtına, dolu ve zorlu hava koşullarına meydan okuyarak büyük bir azim gösterdi. Doğada tek başına kamp yapmayı, çadır kurup yemek pişirmeyi öğrenen Şamil; termal kameralarla ayı, kurt, kartal ve çengel boynuzlu dağ keçisi gibi yaban hayvanlarını gözlemliyor. Sanal dünya yerine zirveleri seçtiğini belirten Şamil, "Arkadaşlarım telefonla oynarken ben dağa çıkıp harika bir hobi edindim" diyerek yaşıtlarına örnek oluyor. Oğlunun tüm teknik ekipmanları uzmanlıkla kullandığını söyleyen Prof. Dr. Başkaya ise çocukların sanal medyanın kurbanı olmaması ve doğayla iç içe büyümesi gerektiğinin altını çiziyor. Doğanın genç yeteneği Şamil'in şimdiki büyük hedefi ise Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanmak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TRABZON #AĞRI DAĞI

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12 yaşında Kaçkar'ın zirvesinde
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