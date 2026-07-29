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Giriş Tarihi: 29.07.2026 14:06

12 yaşındaki Ceyhun kalbine yenildi

Artvin'in Ardanuç ilçesinde ailesiyle bahçede çalışırken aniden fenalaşan 12 yaşındaki Ceyhun Çavuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen çocuğun ani ölümü ailesi ve köy halkını yasa boğdu.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
12 yaşındaki Ceyhun kalbine yenildi
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Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Yolüstü köyünde yaşanan acı olay, tüm ilçeyi derin üzüntüye boğdu. Ailesiyle birlikte bahçe işleri yaptığı sırada aniden fenalaşan 12 yaşındaki Ceyhun Çavuş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yakınları tarafından hızla Ardanuç Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan küçük çocuk için sağlık ekipleri seferber oldu. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ceyhun Çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

İki kardeş oldukları öğrenilen Ceyhun Çavuş'un yakınları, 12 yaşındaki çocuğun daha önce bilinen herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını belirterek, böylesine ani bir kaybın kendilerini derinden sarstığını ifade etti. Ceyhun Çavuş'un vefat haberi ailesini, yakınlarını ve Yolüstü köyü sakinlerini yasa boğarken, küçük yaşta gelen acı ölüm ilçede büyük üzüntü yarattı. Yetkililerin olayla ilgili gerekli incelemeleri sürdürdüğü öğrenildi.

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#ARTVİN

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12 yaşındaki Ceyhun kalbine yenildi
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