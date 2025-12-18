12 yaşındaki Kerem’i arkadaşı tüfekle vurmuştu: 7 yıl sonra cinayet şüphesi! O çocuk ilk kez konuştu

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ

Kerem Karakaya'nın, arkadaşı Fatih B.'yi beklediği ve gelmeyince evine doğru yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya girdi. Görüntülerde, Karakaya'nın, arkadaşıyla buluşmak için bisikletiyle geldiği yerde bir süre beklediği, arkadaşı gelmeyince bisikletiyle evine doğru ilerlediği görüldü. Bir başka görüntüde ise Kerem'in bisikletini bırakıp, Fatih B.'nin ailesinin evine doğru yürüdüğü anlar yer aldı.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

'Kasten öldürme' suçundan 20 Mayıs'ta yargılanmasına başlanılan tutuksuz sanık Serpil B., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Trabzon'dan katıldığı ilk duruşmada, cinayet iddiasını reddederek, ramazan ayında yaşanan olay günü oruç tuttuğunu, sabah ezanıyla yattığını, evde çocuğunun dışında kardeşinin olduğunu ve silah sesi duyduktan sonra dışarı çıktığını söyledi. Serpil B., "Yalan, öyle bir şey olmaz. Ben de anayım. Keşke benim evladım ölseydi" ifadelerini kullandı. Üzerinde çıkan barut izlerinin sorulması üzerine ise o dönem ikamet ettiği evin ıssız bir bölgede olması nedeniyle, yaban hayvanlarını korkutmak için 3-4 gün önce tüfekle ateş ettiğini belirten Serpil B., "Olay sonrasında kartuşu çekmedim. Hatırlamıyorum, tüfeği tutmuş olabilirim. Olay sonrası herkese dokunmuş olabilirim. Suçu kabul etmiyorum" diye konuştu.

Fatih B.'nin tanık olarak dinlenen babası Turan B. ise verdiği ifadede, oğlunun tüfeği kullanamayacağını söyledi.