Iğdır’da feci olay: 12 yaşındaki kız çocuğu beton mikserinin altında kaldı!

Iğdır'da şehir merkezinde meydana gelen feci kazada, beton mikseri geri manevra yaparken 12 yaşındaki bir kız çocuğuna çarptı. Talihsiz kaza, Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bir inşaata beton taşıyan mikserin kontrolsüz bir şekilde geri gitmesi sonucu yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Esma isimli kız çocuğu yaya olarak yoldan geçtiği sırada, inşaat alanına beton taşıyan beton mikseri geri geri giderken küçük kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden Esma, mikserin tekerlekleri altında kaldı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen şoföre bağırarak aracı durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Esma, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde, küçük kızın ayaklarının kırıldığı ve ciddi ezilmeler olduğu tespit edildi. Esma'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya karışan beton mikserinin sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kazayı gören mahalle sakinleri, inşaat araçlarının yoğun olduğu bölgede güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Görgü tanıkları, mikserin geri manevra sırasında uyarıcı sinyal vermediğini ve olayın bu nedenle gerçekleştiğini belirtti. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve ihmallerin tespit edilmesi durumunda yasal işlem başlatılacağını açıkladı.