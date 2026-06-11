12 yıllık sır perdesi aralandı! Yangında öldü sanılıyordu: Meğer Şeref Kocabıyık bıçaklanıp…





CÜZDANI VE CEP TELEFONU BULUNAMADI



Kulübenin alevler içinde olduğunu, kapı ve pencerelerin kapalı bulunduğunu anlatan Yasin Kocabıyık, "Babam erkenden uyumazdı. Dün gece de uyuduğunu zannetmiyoruz. Duvarları falan kırdık ama elimizden bir şey gelmedi. Allah'ın takdiri ama olayın nasıl olduğunu da öğrenmek istiyoruz" derken, kulübedeki çekmecede babasının cüzdanında bulunan bir miktar paranın ve cep telefonunun olmadığını gördüklerini söylemişti.