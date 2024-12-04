12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alan ne kadar maaş alacak? 2025 Ocak emekli zammı hesaplama (4A-4B-4C)

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu ocak ayında belirlenecek son veri ve gelecek resmi açıklama ardından ortaya çıkacak. Öncesinde 5. verisi tamamlanan enflasyonla birlikte hesaplar da gündemde. 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak merak konusu. İşte; SSK, Bağ-Kur emeklisinin maaş hesabı…