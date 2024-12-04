Haberler Yaşam Haberleri 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alan ne kadar maaş alacak? 2025 Ocak emekli zammı hesaplama (4A-4B-4C)
Giriş Tarihi: 4.12.2024 08:48 Son Güncelleme: 4.12.2024 08:48

12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alan ne kadar maaş alacak? 2025 Ocak emekli zammı hesaplama (4A-4B-4C)

2025 Ocak emekli zammı 5. Enflasyon verisi ile yeniden hesaplandı. 6 aylık orana göre hesaplanacak zam oranı öncesinde yılsonu beklentileri de değerlendiriliyor. Bu noktada SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hak sahipleri Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanlar ne kadar alacak, kaç TL sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, aylık bazda yüzde 2,24 artan enflasyona göre 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı hesaplama tablosu…

12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alan ne kadar maaş alacak? 2025 Ocak emekli zammı hesaplama 4A-4B-4C

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu ocak ayında belirlenecek son veri ve gelecek resmi açıklama ardından ortaya çıkacak. Öncesinde 5. verisi tamamlanan enflasyonla birlikte hesaplar da gündemde. 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak merak konusu. İşte; SSK, Bağ-Kur emeklisinin maaş hesabı…

KASIM ENFLASYONU BELLİ OLDU!

Yılda iki kez zam alan memur ve emekliler 6 aylık enflasyon oranlarına göre maaşlarında artış yaşıyor. Ocak ve temmuz aylarında zam alan hak sahipleri 2025 ocak zammına odaklandı.

6 aylık süreçte 5. Veri de TÜİK tarafından açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi.

5. AYLIK EMEKLİ ZAMMI ORTAYA ÇIKTI

Açıklanan enflasyon verileri ardından 5 aylık emekli zammı yüzde 14,57 olarak ortaya çıktı. Memur ve memur emeklisi içinse oran yüzde 10,40.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında belirlenen enflasyon zammı ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ortaklığında bütçe çalışması gerçekleştirildi.

En düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlendi.

5 aylık zam oranı dikkate alındığında 14 bin seviyesini aşan en düşük rakamın ocak ayında yeniden belirlenmesi bekleniyor.

12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 EMEKLİ MAAŞI ALAN NE KADAR MAAŞ ALACAK?

5 aylık oranlara göre yüzde 14,57 artışla yeni maaşlar SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosunda yerini aldı:

12.500 TL alanlar 14.321

12.600 TL alanlar 14.436

13.000 TL alanlar 14.894

13.500 TL alanlar 15.467

15.000 TL alanlar 17.186

15.500 TL alanlar 17.758

16.000 TL alanlar 18.331

18.000 TL alanlar 20.623

19.000 TL alanlar 21.768

20.000 TL alanlar 22.914

24.000 TL alanlar 27,497

25.000 TL alanlar 28.643

26.000 TL alanlar 29.788

30.000 TL alanlar 34.371

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 aylık enflasyon rakamları 3 Ocak günü TÜİK tarafından açıklanacak son veri ile netleşecek. Buna göre net rakam ocak ayı başında hak sahiplerine duyurulacak.

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12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alan ne kadar maaş alacak? 2025 Ocak emekli zammı hesaplama (4A-4B-4C)
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