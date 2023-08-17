125’lik Motora Ehliyet Gerekir Mi? 125 Cc Motor İçin Hangi Ehliyet Gerekiyor?

Motor ve araçlar için kullanılan ehliyet türleri birbirinden farklıdır. Ehliyetler birbirinin yerine kullanılamadığı için otomobil ve motosiklet için ayrı ehliyet alınmalıdır. 125 cc motor için de aynı durum geçerlidir. Söz konusu motorların kullanılması için de bir kısım kurallar vardır. Bunlar bilinmeden trafiğe çıkılması uygun değildir. 125'lik motora ehliyet gerekir mi, hangi ehliyet gerekiyor sorularının cevapları bu anlamda incelenmelidir.

125'lik Motora Ehliyet Gerekir Mi?

Günümüzde 50 cc motorları kullanmak için B sınıfı otomobil ehliyetine sahip olmak yeterlidir. Daha büyük motor çapına sahip olan motosikletleri kullanmak için ise motosiklet ehliyetine sahip olmanız gerekir. 125 cc motorlar için de aynı durum geçerlidir. 125 cc motorları kullanmak için A, A1 ya da A2 ehliyetine sahip olmanız gerekir. Sahip olmanız gereken en düşük ehliyet A1 ehliyetidir.

125 Cc Motor İçin Hangi Ehliyet Gerekiyor?

Mevcut mevzuat esasları incelendiğinde otomobil ehliyeti ile kullanılabilen tek motor türü 50 cc motorlardır. Daha yüksek çaptaki motorlar için motosiklet ehliyetine ihtiyaç vardır. Konu ile ilgili medyada çıkan haberler incelendiğinde, B sınıfı ehliyete sahip olan kişilerin 125 cc'ye kadar olan motorları kullanabilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu yasal düzenleme yapıldığında otomobil ehliyetine sahip olan kişilerin 125 cc motor alması çok daha mantıklı olacaktır. Motor ehliyetine sahip olmadan bu motorların kullanılması bu motorların cazibesini de artıracaktır.