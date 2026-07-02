127 yıl hapse hamile kalkanı

İstanbul'da AVM ve pazarları mesken tutup çanta ve cüzdanları çalan ve hakkında 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elif Şahin, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yeniden yakalandı. Hırsızlığı adeta bir meslek haline getiren Şahin'in 156 ayrı olaya karıştığı ve 18 ayrı UYAP aranmasının olduğu ortaya çıkarken 15 Ekim 2025'ten bu yana arandığı belirlendi.

HAMİLE KALIP HAPİSTEN ÇIKIYOR

Hırsızın 12, 10, 9, 8, 6, 4 ve 2 yaşlarında 7 çocuğu olduğu, her yakalandığında hamile ya da 2 yaşından küçük çocuğu olduğu için serbest bırakıldığı öğrenildi. Şahin'in son yakalandığında ise 8. çocuğuna 3 aylık hamile olduğu belirtildi. Şahin, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahin'in beyanında; "Anne babamdan böyle gördüm, bu iş mesleğim" dediği öne sürüldü.