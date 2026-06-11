12’inci kattan düşen ve mucize eseri hayatta kalan Ecrin: “Baba, sizi bırakmayacağım”

Olay, 4 Haziran'da Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Oturdukları sitenin bahçesinde oyun oynayan kardeşlerine bakmak için apartmanın 12'inci katındaki merdiven dairesine çıkan Ecrin Deniz Karaca, dengesini kaybedip önce sundurmaya, ardından beton zemine düştü. Ecrin'in düştüğünü gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ecrin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ecrin'in bacağında kırık ve çatlak olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca Ecrin'in düştüğü anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

ANNESİ BÜYÜK BİR SES DUYUYOR

Mucize kurtuluşun ardından konuşan Ecrin'in babası Hakan Harput Karaca: "Kızım, kardeşlerine bakmak için apartman boşluğundaki merdivenlerden aşağı doğru eğiliyor. Fazla eğilince dengesini kaybederek aşağı düşüyor. Annesi ise Ecrin'in kardeşleriyle ilgilenirken büyük bir ses duyuyor. Hızla aşağı indiğinde etrafın kan içinde olduğunu ve kızını yerde hareketsiz yatarken görüyor. Tesadüfen olay yerinde bulunan sağlıkçı komşularımız hemen Ecrin'e ilk müdahaleyi yaptı" dedi.

ADANA ŞEHİR HASTANESİ'NDE TEDAVİ EDİLİYOR

Kızının kalıcı bir hasar olmadığını belirten Karaca, "Hastaneye ilk yatırıldığı gün beyninde kanama vardı. Süreç ilerledikçe bu kanamalar azaldı. Şu anda kızımın sadece ortopedik sorunları kaldı. Sol bacağı ve sağ kolunda sıkıntılar bulunuyor. Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Az önce 4 saat süren bir ameliyattan çıktı ve durumu iyi. En büyük şansımız, bilinç kaybı yaşamamış olması oldu. Doktorumuz, kısa bir süre içerisinde yürüyebileceğini ve kalıcı bir hasar beklenmediğini söyledi. Kızımla ilgilenen tüm doktorlar bunun adeta bir mucize olduğunu ifade ediyor" diye konuştu.

"HAYATIMIN EN ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTASI"

Kızının sağ olmasının mucize olduğunu nitelendiren Karaca, şöyle devam etti; "İlk 5 saat bizim için tarifsiz bir üzüntüyle geçti. Bir anne ve babanın yaşayabileceği en ağır duyguları yaşadık. Ancak bu 5 saatin sonunda bir mucizeye tanıklık ettik. Sürekli yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söylüyorlardı ve biz çok kötü bir haber almayı bekliyorduk. Ecrin'in bilincinin yerinde olduğunu gösteren görüntüyü bana izlettiklerinde bunun gerçekten bir mucize olduğunu anladım. Kızım yoğun bakımdayken sürekli, 'Babamı görmek istiyorum' demiş. Yanına gittiğimde bana, 'Baba, sizi bırakmayacağım' dedi. O an, benim hayatımın en önemli dönüm noktalarından biri oldu"

'GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ'

Ecrin'i ameliyat eden doktor Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç.Dr. Mesut Uluöz, " Ecrin'in ciddi kırıkları olsa da hayata tutunmuş. Bir özel hastanede tedavi gördükten sonra İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri bizi aradı ve çocukla ilgilenmemiz istendi. Hasta yakınlarıyla görüşüp, çocuğumuzu devraldık. Şu an genel sağlık durumu iyi. Uyluk ve kaval kemiğinde parçalı kırıkları var. Dirseğinde de 2 ayrı kemikte parçalık kırık var. Dün akşam itibariyle 2 ameliyat gerçekleştirdik. Yaralanması kötü ancak muvaffak olacağımızı düşünüyoruz. İyi bir rehabilitasyonla çocuğumuzu sağlığına kavuşturacağız" diye konuştu.

'HAVA YASTIĞI GÖREVİ GÖRMÜŞ'

Adana ve çevre illere de hizmet verdiklerini kaydeden Doç. Dr. Uluöz, "Bölge itibariyle yüksekten düşme vakalarıyla çok karşılaşıyoruz. Klinik olarak bu konuya çok hakimiz, geniş bir ekibimiz var. 12'nci kattan düşüp de böyle olanı ilk kez gördük. Dünya literatüründe de çok görülen bir vaka değil. Çok büyük bir şans. Tentenin sağlam bir yapısının olmaması nedeniyle hayattan kopabilirdi. Tentenin çökmesiyle bir hava yastığı görevi görüp, enerjiyi soğurmuş ve yaşamasına vesile olmuş" dedi.