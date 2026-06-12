12’nci kattan düşen Ecrin’in mucize kurtuluşu

Adana'da sitenin bahçesinde oyun oynayan kardeşlerini izlemek için apartmanın 12. katındaki merdiven dairesinin penceresinden düşen 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca mucize eseri hayatta kaldı. Kızının uyandığı anın hayatının dönüm noktası olduğunu anlatan esnaf baba Hakan Harput Karaca (46) "Biz çok kötü bir haber almayı bekliyorduk. Doktorumuz, kısa bir süre içerisinde yürüyebileceğini ve bunun bir mucize olduğunu söyledi" dedi.

Olay, 4 Haziran'da Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşadıkları sitenin bahçesinde oynayan kardeşlerine bakmak için apartmanın 12. katındaki merdiven dairesine çıkan Ecrin Deniz Karaca, dengesini kaybedip önce sundurmaya çarptı, ardından beton zemine çakıldı. Ecrin'in düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Ecrin'in vücudunda kırık ve çatlak olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





'HAYATIMIN DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİ'

ECRİN'DE kalıcı bir hasar olmadığını belirten baba Hakan Harput Karaca, "Hastaneye ilk yatırıldığı gün beyninde kanama vardı. Şu anda kızımın sadece ortopedik sorunları kaldı. Sol bacağı ve sağ kolunda sıkıntılar bulunuyor. Doktorumuz, kısa süre içerisinde yürüyebileceğini ve kalıcı bir hasar beklenmediğini söyledi. Kızımla ilgilenen tüm doktorlar bunun adeta bir mucize olduğunu ifade ediyor. Bir anne ve babanın yaşayabileceği en ağır duyguları yaşadık. Ancak bu 5 saatin sonunda bir mucizeye tanıklık ettik. Biz çok kötü bir haber almayı bekliyorduk. Ecrin'in bilincinin yerinde olduğunu gösteren görüntüyü bana izlettiklerinde bunun gerçekten bir mucize olduğunu anladım. Kızım yoğun bakımdayken sürekli, 'Babamı görmek istiyorum' demiş. Yanına gittiğimde bana, 'Baba, sizi bırakmayacağım' dedi. O an, benim hayatımın en önemli dönüm noktalarından biri oldu" dedi.