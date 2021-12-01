13 aydır bir üst geçit köprüsünü yapamadılar

Adana'da 10 okulun geçiş güzergahında bulunan ve bir kamyonun çarpması sonucu sökülen üst geçit 13 aydır yapılmadı. Okullarına gitmek için kullandıkları yoldan geçen öğrenciler ise adeta ölümle dans ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan köprünün yapılmaması nedeniyle, çocuklarını okula kendileri götürmek zorunda kalan anneler, "Çocuklarımızı tek başına okula göndermeye korkuyoruz. Tam 13 ay oldu bir köprü yapılmaz mı? 'Adana'ya hizmet yağacak' dediler, yağdırdıkları hizmet bu mu? Bir üst geçit köprüsünü dahi yapamadılar" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

OLUMLU BİR ADIM ATILMADI

Adana'nın Yüreğir İlçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan ancak sorumluluk büyükşehir belediyesine ait 30 yıllık üst geçit köprüsü başkan Zeydan Karalar'ın iddiasına göre kamyonun çarpması sonucu hasar gördüğü, vatandaşların iddiasına göre bilinmeyen bir nedenle 13 ay önce ekipler tarafından söküldü. Yaklaşık 2-3 ay sonra yeniden köprünün yapılacağı sözünü veren başkan Karalar 13 ay geçmesine rağmen köprü ile ilgili bir olumlu adım dahi atmadı. Karalar'ın köprünün yapılması için ihale yaptıkları ileri sürdü.

İHALEYE ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ

Bölgede 10 okul ile birlikte gençlik merkezi ve yurtların bulunduğunu kaydeden Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Muzaffer Bolat, "Geçtiğimiz yılın Ekim ayında üst geçidi yükseltecekleri gerekçesiyle söktüler ve bugüne kadar tekrar yapmadılar. Burada çok kazalar olduğu için 30 yıl önce yapılan bir üst geçit köprüsüydü. Özellikle okula giden çocuklarımız tehlikeli bir şekilde yoldan geçmek zorunda kalıyor. Belediye yetkililerinden bir an önce köprünün yeniden yapılmasını istiyoruz. Çünkü çocuklarımızın can güvenliği yok" dedi.

BU MU GÜZELLİK?

Tehlikeli bir yıl olduğu için çocuklarını okula kendileri götürmek zorunda kalan aileler de tepkili. Aileler, "13 aydır bir köprü yapılmaz mı? Çocuklarımızı tek başına gönderemiyoruz. Bazı zaman işimiz oluyor gidip alamadığımız zaman yüreğimiz ağzımızda. Seçimden önce 'Her şey çok güzel olacak' dediler bu mu güzellik? Bir köprüyü dahi yapamayan belediyeden ne beklersiniz" diyerek tepkilerini dile getirdiler.