13 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yeni haftada sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. İstanbul dahil 13 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. Kuvvetli fırtına ve sağanak yağışların bu hafta birçok ilde etkili olması bekleniyor. Aralık ayının gelmesiyle birlikte kara kış, ülkemizde etkisini arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu haftaya ilişkin yeni hava durumu raporunu açıkladı. Edinilen bilgiye göre, yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları ile Manisa, Denizli, Burdur ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bilecik, Uşak, Kütahya, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiği açıklandı.