13 ilde dev operasyon! Yasa dışı bahisten çocuk müstehcenliğine... 127 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, son 6 günde bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında 13 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bilişim suçlarıyla mücadele, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, dolandırıcılık, yasa dışı bahis ile çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

13 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul, Amasya, Erzincan, İzmir, Hatay, Bitlis, Yalova, Ankara, Gaziantep, Karaman, Şanlıurfa, Balıkesir ve Malatya'da gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 86'sı tutuklanırken, 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

ÇOCUK MÜSTEHCENLİĞİNDEN YASA DIŞI BAHSE KADAR PEK ÇOK SUÇ TESPİT EDİLDİ

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü bulundurdukları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, sosyal medya platformları üzerinden "ikinci el araba ilanı" ve "kapora bedeli" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÇALIŞMALARDA 776 HESAP TESPİT EDİLDİ

Yapay Zekâ Destekli Siber Açık Kaynak İzleme ve Kontrol faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda; Yasa dışı silah satışı ve teşhirine yönelik 393, organize suç örgütleri ve tetikçilik suçlarına yönelik 11, uyuşturucu satışı ve özendirici içeriklere yönelik 51, müstehcenlik ve fuhuş suçlarına yönelik 221, siber trafik suçlarına yönelik 100 olmak üzere toplam 776 hesap/şahıs tespit edildi. Terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda ise 648 hesap/şahıs belirlendi.

4 BİN 315 HESAP TESPİT EDİLDİ, BİN 831 URL İÇİN İŞLEM YAPILDI

Sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç içerikli paylaşımlara yönelik yürütülen incelemelerde 4 bin 315 hesap/şahıs tespit edildi. Ayrıca bin 831 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alındı.