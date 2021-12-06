13 milyonluk dev kripto vurgunu! Lüks hayatlarını sosyal medyadan paylaşıyorlar





Bitrota'da 1 milyar liraya varan bir mağduriyet var. Mpax'da da 13 milyon dolarlık bir rakamdan söz edebiliriz. Bunlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yürütülen bir soruşturma da var ancak biz bunların birbirinden bağımsız hareket etmediklerini söylüyoruz.