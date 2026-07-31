13 üniversitemiz dünya liginde

Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki başarısı dünya sıralamalarına yansıdı. ODTÜ URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan 2025-2026 dünya üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'e girmeyi başardı. Hacettepe Üniversitesi, elde ettiği dereceyle Türkiye'nin en başarılı üniversitesi olarak öne çıktı. Dünyanın ilk 3 bin üniversitesinin sıralanması için "makale sayısı", "atıf sayısı", "toplam bilimsel doküman sayısı", "toplam yayın etkisi", "toplam atıf etkisi" ve "uluslararası işbirliği" olmak üzere 6 gösterge yer aldı.
TÜRK ÜNİVERSİTELERİ LİSTEDE PARLIYOR
Hacettepe Üniversitesi 585. sırada
İstanbul Teknik Üniversitesi 710. sırada
Ankara Üniversitesi 748. sırada
Gazi Üniversitesi 824. sırada
Koç Üniversitesi 832. sırada
İstanbul Üniversitesi 890. sırada
Ege Üniversitesi 891. sırada
Atatürk Üniversitesi 894. sırada
ODTÜ 936. sırada
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 958. sırada
Yakın Doğu Üniversitesi 971. sırada
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 977. sırada
Yıldız Teknik Üniversitesi 981. sırada