13 üniversitemiz dünya liginde

Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki başarısı dünya sıralamalarına yansıdı. ODTÜ URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan 2025-2026 dünya üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'e girmeyi başardı. Hacettepe Üniversitesi, elde ettiği dereceyle Türkiye'nin en başarılı üniversitesi olarak öne çıktı. Dünyanın ilk 3 bin üniversitesinin sıralanması için "makale sayısı", "atıf sayısı", "toplam bilimsel doküman sayısı", "toplam yayın etkisi", "toplam atıf etkisi" ve "uluslararası işbirliği" olmak üzere 6 gösterge yer aldı.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİ LİSTEDE PARLIYOR

Hacettepe Üniversitesi 585. sırada

İstanbul Teknik Üniversitesi 710. sırada

Ankara Üniversitesi 748. sırada

Gazi Üniversitesi 824. sırada

Koç Üniversitesi 832. sırada

İstanbul Üniversitesi 890. sırada

Ege Üniversitesi 891. sırada

Atatürk Üniversitesi 894. sırada

ODTÜ 936. sırada

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 958. sırada

Yakın Doğu Üniversitesi 971. sırada

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 977. sırada

Yıldız Teknik Üniversitesi 981. sırada

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör