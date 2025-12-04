13 yaşındaki çocuk suç makinesi çıktı! Onlarca suçta aynı isim...

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü polislerinin ilk tespit ettiği olay 25 Şubat günü yaşandı. Bir polis memurunun eşinin telefonu çalınınca yapılan çalışmada, şüphelilerin B.D. ve arkadaşı M.H.K. olduğu belirlendi. İkili çaldıkları telefonu anlaşmalı oldukları satıcıya götürdü, aldıkları parayla taksi ücretini ödedi ve kalan tutarı bölüştü. Her iki çocuk, geçmişteki suç kayıtları nedeniyle tutuklandı.

ŞEHİT SEKİN'İN YAKINININ TELEFONU DA ÇALINDI

Cezaevinden kısa süre önce çıkan B.D., 8 Nisan'da yine sokaklarda ortaya çıktı. Bu kez bir vatandaşın telefonunu çaldı. Üstelik mağdurlar arasında İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısını canı pahasına durduran Şehit Fethi Sekin'in akrabası Ü.S. vardı. Telefonu çalınan Ü.S.'nin şikayeti üzerine B.D. ve M.H.K. yakalandı ancak mahkeme bu kez adli kontrolle serbest bıraktı.

Serbest kalan ikili 4 Mayıs akşamı Tuna Mahallesi'nde yaşlı bir kadının cep telefonu yankesicilik yöntemiyle çalındı. Şüphelilerin, 25 Nisan'da da toplam 60 bin TL değerinde 2 telefonu daha çaldığı anlaşıldı. B.D. ve M.H.K. 12 Mayıs'ta çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 17 Kasım'da Esenler Atışalanı Caddesi'nde yürüyen bir kadının telefonu yankesicilik yöntemiyle çalındı. Yapılan incelemede şüphelinin yine aynı isim, B.D. (13) olduğu tespit edildi. Aranan B.D. 2 Aralık'ta Fatih Mahallesi'nde yakalandı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.