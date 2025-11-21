13 yaşındaki Eren’in ölümünde şoke eden zehirlenme şüphesi

Hürriyet Mahallesi Saka Sokak'ta ikamet eden 13 yaşındaki Eren Yılgın, önceki gün saat 16.20 sıralarında babasıyla evde bulunduğu sırada eve tavuk döner ve ayran siparişi verdi. Siparişin ardından baba Salih Yılgın işe çıkmak üzere evden ayrıldı. Anne Ayten Yılgın 1.5 saat kadar oğluna ulaşamayınca hemen eve gitti. Eve giren anne, evladını kapı önünde hareketsiz halde buldu. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk kurtarılamadı.

Çocuğun ölümü üzerine polis soruşturma başlattı. Ağabeyinin yardımıyla cep telefonu açıldı. Telefondan siparişin verildiği döner ve ev yemekleri hizmeti veren işletmeye ulaşıldı. İşletmeci İ.Ş. ile kurye Y.E.Ü. ifadeleri alınmak üzere Kıraç Polis Merkezi'ne götürüldü.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Esenyurt İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, çorba, ayran ve dönerden numune aldı. Numuneler incelemeye alınırken, hijyen şartlarına uymadığı iddiasıyla işletmeye 42 bin TL idari ceza yazıldı. İşyeri ruhsatının olmadığı belirlenen işletme mühürlendi. İşletme sahibi ve kurye, ölüm olayında yemeğin etkili olduğu yönünde somut bir delil olmaması ve henüz numune ve otopsi raporlarının çıkmaması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTOPSİ İLE NETLEŞECEK

Kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçen Eren Yılgın'ın vefatında tüm ihtimaller araştırılıyor. Eren'in gıda zehirlenmesinden mi yoksa soluk borusuna kaçan bir yemek parçası nedeniyle boğulduğu veya kalp krizi gibi ihtimaller Adli Tıp'tan çıkacak otopsi raporuyla netlik kazanacak.

YEMEKTEN SONRA OLDU

BABA Salih Yılgın, "Şu an zehirlenme şüphesi üzerinde duruyorlar. Aynı yerden yemek sipariş edip zehirlenen kimseyi duymadım. Rapor çıkmadan bir şey demem yanlış olur. 6-7 ay önce de 21 yaşındaki kızımı kaybettim. Kimseyi suçlayamam, adli tıp raporu çıkar ona göre cezası olan cezasını çekecek" dedi.