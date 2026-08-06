13 yaşındaki Fikri’nin silahla oyunu ölümle bitti!

Acı olay, Kula ilçesine bağlı Bebekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 13 yaşındaki Fikri Babur, evde bulunan babasına ait av tüfeğiyle oynadığı sırada silah henüz bilinmeyen bir nedenle ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fikri Babur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından talihsiz çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Acı haberin ardından olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Babur ailesi ölüm olayıyla yasa boğuldu.

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