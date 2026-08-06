Haberler Yaşam Haberleri 13 yaşındaki Fikri’nin silahla oyunu ölümle bitti!
Giriş Tarihi: 6.08.2026 14:34

13 yaşındaki Fikri’nin silahla oyunu ölümle bitti!

Manisa’nın Kula ilçesinde babasına ait av tüfeğini habersiz alan 13 Fikri Babur’un silaha oyunu ölümle bitti. Fikri silahla oynarken av tüfeği birden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği talihsiz çocuk yaşamını yitirdi. Babur ailesi ölüm olayıyla yasa boğuldu.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
13 yaşındaki Fikri’nin silahla oyunu ölümle bitti!
  • ABONE OL

Acı olay, Kula ilçesine bağlı Bebekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 13 yaşındaki Fikri Babur, evde bulunan babasına ait av tüfeğiyle oynadığı sırada silah henüz bilinmeyen bir nedenle ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fikri Babur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından talihsiz çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Acı haberin ardından olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Babur ailesi ölüm olayıyla yasa boğuldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#MANİSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
13 yaşındaki Fikri’nin silahla oyunu ölümle bitti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA