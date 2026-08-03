13 yaşındaki motosiklet sürücüsünün feci sonu

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde meydana gelen motosiklet kazasında 13 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde Kaymaklı beldesi Hatipoğlu Mahallesi Niğde Yolu üzerinde, Tarım Kredi Kooperatifi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu istikametinden Nevşehir yönüne seyir halinde olan B. Özkal (13) idaresindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir binanın duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle başından ağır yaralanan genç sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. B. Özkal'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.